



Иран стоит за хакерской атакой на израильский Технион

Национальное киберуправление Израиля официально подтвердило во вторник, что Иран стоит за кибератакой на ведущий инженерный университет Израиля в прошлом месяце, сообщает i24NEWS.



Согласно сегодняшнему заявлению, ответственность за атаку несет группа, связанная с министерством разведки и безопасности Ирана.



В начале февраля хакеры атаковали Израильский технологический институт в Хайфе, известный как Технион. Сайт института вышел из строя, и студентов попросили выйти из системы. Хакеры потребовали от Technion выкуп в размере 80 биткойнов, что эквивалентно 1 747 971 доллару США.



Ранее израильские СМИ сообщали, что кибератака была осуществлена группой под названием Darkbit. По данным университета, это было наказание “за режим апартеида”.



Технион — флагман научных исследований в Израиле, он ежегодно готовит тысячи инженеров высокого уровня. В сентябре прошлого года группа предположительно проиранских хакеров украла и опубликовала личную информацию 30 000 израильских учителей и студентов.

