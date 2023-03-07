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Иран стоит за хакерской атакой на израильский Технион
07.03.2023 12:56 Ирина Демьянова

Иран стоит за хакерской атакой на израильский Технион

Национальное киберуправление Израиля официально подтвердило во вторник, что Иран стоит за кибератакой на ведущий инженерный университет Израиля в прошлом месяце, сообщает i24NEWS.

Согласно сегодняшнему заявлению, ответственность за атаку несет группа, связанная с министерством разведки и безопасности Ирана.

В начале февраля хакеры атаковали Израильский технологический институт в Хайфе, известный как Технион. Сайт института вышел из строя, и студентов попросили выйти из системы. Хакеры потребовали от Technion выкуп в размере 80 биткойнов, что эквивалентно 1 747 971 доллару США.

Ранее израильские СМИ сообщали, что кибератака была осуществлена группой под названием Darkbit. По данным университета, это было наказание “за режим апартеида”. 

Технион — флагман научных исследований в Израиле, он ежегодно готовит тысячи инженеров высокого уровня. В сентябре прошлого года группа предположительно проиранских хакеров украла и опубликовала личную информацию 30 000 израильских учителей и студентов.
 

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