



Иран: США и Европа политизировали МАГАТЭ

В Иране ответили на критику со стороны МАГАТЭ из-за высылки трети инспекторов из страны, которым было отказано в посещение ядерных объектов.



Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел Исламской Респубилки.



"США и Европа привели к политизации агентства ООН в своих интересах. Иран все равно продолжит сотрудничество с МАГАТЭ", - сказано в заявлении.



Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отказ инспекторам в посещении ядерных объектов идет в разрез со всеми договоренностями.

