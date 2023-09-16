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Иран: США и Европа политизировали МАГАТЭ
16.09.2023 20:23 Алина Груднева

Иран: США и Европа политизировали МАГАТЭ

В Иране ответили на критику со стороны МАГАТЭ из-за высылки трети инспекторов из страны, которым было отказано в посещение ядерных объектов.

Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел Исламской Респубилки.

"США и Европа привели к политизации агентства ООН в своих интересах. Иран все равно продолжит сотрудничество с МАГАТЭ", - сказано в заявлении.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отказ инспекторам в посещении ядерных объектов идет в разрез со всеми договоренностями.
 

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