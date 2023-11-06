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Иран: США говорили о работе над прекращением огня
06.11.2023 15:08 Алина Груднева

Иран: США говорили о работе над прекращением огня

Представители американской администрации уведомили Тегеран о работе относительно прекращения огня в Газе.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"За последние несколько дней американцы отправили нам сообщение - они работают над прекращением огня в Газе", - сказал он.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран, вопреки всем заявлением, не увидел со стороны Вашингтона "ничего, кроме поддержки с их стороны убийств в Газе".
 

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