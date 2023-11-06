



Иран: США говорили о работе над прекращением огня

Представители американской администрации уведомили Тегеран о работе относительно прекращения огня в Газе.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.



"За последние несколько дней американцы отправили нам сообщение - они работают над прекращением огня в Газе", - сказал он.



По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран, вопреки всем заявлением, не увидел со стороны Вашингтона "ничего, кроме поддержки с их стороны убийств в Газе".

