



Иран: США должны прекратить откладывать продление ядерной сделки

Иран в понедельник заявил, что можно спасти соглашение о возобновлении ядерной сделки 2015 года, если западные стороны, особенно США, положат конец неоднократным задержкам, сообщает AFP.



Соглашение “возможно как с точки зрения технических, так и политических аспектов”, заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.



Он заявил, что “другие стороны, особенно США, медлили” с возобновлением сделки, выразив при этом надежду, что они продемонстрируют “политическую решимость” для обязательного возвращения к ее реализации.



Канани в понедельник заявил, что политика Ирана “не позволит вопросам, связанным с мирной ядерной деятельностью Ирана, стать препятствием в процессе сотрудничества Ирана” с ядерной организацией ООН.



Тегеран отрицает, что хочет получить атомное оружие, и заявил, что не предпринимал никаких попыток обогатить уран выше 60-процентной чистоты.

“Исламская Республика Иран движется по дорожной карте в рамках визита в Иран Гросси… и в связи с этим были предприняты практические и оперативные действия, и мы продвигаемся вперед”, — добавил Канани в понедельник.

