



Иран создал новый самолет Simorgh, сделав копию украинского Ан-140

Турбовинтовой самолет Simorgh в Иране совершил первый полет в в городе Исфахан. Об этом сообщил Defence-Blog.



На презентации первого полета присутствовал начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери. Согласно иранским данным, Simorgh – это собственная разработка Иранской организации авиапромышленности, являющейся дочерней компанией Министерства обороны страны.



Simorgh будут использовать ВВС Ирана для тактических транспортных операций после завершения всех испытаний вместо более старых Fokker F27.

Iran’s home-made Simorgh transport aircraft makes maiden flighthttps://t.co/mjK5ZFwswC pic.twitter.com/fzCvWq45YE — PAF Falcons (@PAFFalconsPK) May 31, 2023

25 апреля 2000 года - Авиарегистром Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) стран СНГ и Государственной авиационной администрацией Украины (Укравиация) был вручён сертификат типа на новый региональный пассажирский самолёт Ан-140. pic.twitter.com/D8Ks4PipQA — Влад Дадонов (@vladdadonov) April 25, 2023

Однако Defence-Blog считает, что на самом деле Simorgh – это украинский “Антонов” Ан-140, созданный обратным инжинирингом. Речь идет о незаконной переработке пассажирского самолета Иран-140 (локализованной версии Ан-140) в транспортный самолет. При этом переработку проводили вВ августе 2015 года российская компания приостановила производство Ан-140 из-за нарушения цепочки поставок после начала вторжения в Украину в 2014 году."Авиакор" имел 34 соглашения с украинскими производителями на поставку основных компонентов для изготовления Ан-140. Иран в свою очередь имел лицензионные соглашения с Украиной, которые не одобряли проект Simorgh.