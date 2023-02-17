



Иран составит карту еврейских лидеров по всему миру

Иранское правительство “составляет карту” евреев по всему миру с планами убить их, если Израиль нападет на Иран .



Кэтрин Перес-Шакдам, ближневосточный исследователь и научный сотрудник аналитического центра, встретилась с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи в феврале 2017 года, который по ее мнению, не знал, что она еврейка. По словам Перес-Шакдам, "единственное, чего боится Хаменеи, – это нападения Израиля".



“Он верит угрозам Нетаниягу и знает, что на данный момент Израиль превосходит его в военном отношении”, – говорит она. “Он не чувствует, что иранский режим может потерпеть поражение”.



Во время поездки Перес-Шакдад рассказали о плане “нанести на карту ключевые еврейские фигуры по всему миру для иранских отрядов убийц”.



“Идея заключается в том, чтобы определить все известные НПО, которыми руководят евреи, лидеров бизнеса в каждом секторе, важных раввинов”, – сообщила Перес-Шакдад. “Они намерены выяснить, где такие люди живут со своими семьями, чтобы держать их под прицелом”.