Иран сомневается в передаче России ракет, но решил кое-что иное – аналитик
Иран, сотрудничая с Путиным хочет получить материальные преимущества. Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Аналитик убежден, что Иран настроен торговаться с Россией.
Иран – едва ли не единственная страна, которая открыто помогает России в войне. Появилась информация от украинской разведки, что Россия давно просит у Ирана баллистические ракеты радиусом 300 и 700 км. Однако пока Иран не торопится передавать это оружие.
“Иран до сих пор не решил передавать России баллистические ракеты или нет, но точно решил с ней торговаться. Торговаться за сам факт начала переговоров, торговаться в процессе переговоров, растягивая время, ожидая более слабой позиции России и соответственно лучшего предложения себе”, – считает Данилов.
По его мнению, сейчас Тегерану важно не столько передать России ракеты, сколько вовлечь ее в торги, что очевидно и происходит. Иран настроен вытащить из России по максимуму.
“Пытаются держать морковку перед московским ослом, – добавил эксперт.
Данилов упомянул, что дроны стоят примерно 20 тысяч долларов каждый, но Россия платит за них по миллиону. К тому же, Иран хочет получить российские самолеты МИГ-35 в четыре раза дешевле.
“То есть они раздевают сейчас Россию и пытаются по максимуму получить”, – подытожил аналитик.
Последнее сотрудничество России и Ирана:
- Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе. Она получает беспилотники траншами.
- США пока не видят подтверждений, что россияне получили баллистические ракеты из Ирана.
- Иран якобы планирует и дальше продолжать сотрудничество с Россией. Они имеют далеко идущие планы по поставке передовых систем вооружения для России. Однако, конечно, Иран хочет это делать секретно.