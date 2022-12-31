



Иран сомневается в передаче России ракет, но решил кое-что иное – аналитик

Иран, сотрудничая с Путиным хочет получить материальные преимущества. Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Аналитик убежден, что Иран настроен торговаться с Россией.



Иран – едва ли не единственная страна, которая открыто помогает России в войне. Появилась информация от украинской разведки, что Россия давно просит у Ирана баллистические ракеты радиусом 300 и 700 км. Однако пока Иран не торопится передавать это оружие.



“Иран до сих пор не решил передавать России баллистические ракеты или нет, но точно решил с ней торговаться. Торговаться за сам факт начала переговоров, торговаться в процессе переговоров, растягивая время, ожидая более слабой позиции России и соответственно лучшего предложения себе”, – считает Данилов.



По его мнению, сейчас Тегерану важно не столько передать России ракеты, сколько вовлечь ее в торги, что очевидно и происходит. Иран настроен вытащить из России по максимуму.



“Пытаются держать морковку перед московским ослом, – добавил эксперт.



Данилов упомянул, что дроны стоят примерно 20 тысяч долларов каждый, но Россия платит за них по миллиону. К тому же, Иран хочет получить российские самолеты МИГ-35 в четыре раза дешевле.



“То есть они раздевают сейчас Россию и пытаются по максимуму получить”, – подытожил аналитик.



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