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Иран согласился принять инспекторов МАГАТЭ
10.11.2022 17:20 Алина Груднева

Иран согласился принять инспекторов МАГАТЭ

 

Иран согласился на визит инспекторов МАГАТЭ в течение ноября.
 
Об этом сообщает Reuters.
 
Ожидается, что Тегеран даст ответы на вопрос об источнике частиц, обнаруженных на трех ядерных объектах.
 
Соглашение с Ираном было подписано за неделю до ежеквартального заседания совета управляющих МАГАТЭ, на котором западные державы будут настаивать на принятии резолюции, призывающей Иран к сотрудничеству.
 
"Агентство подчеркнуло Тегерану, что на этой встрече рассчитывает начать получать достоверные разъяснения по этим вопросам, включая доступ к местам и материалам, а также брать пробы по мере необходимости", - сказано в заявлении.

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