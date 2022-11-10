



Иран согласился принять инспекторов МАГАТЭ

Иран согласился на визит инспекторов МАГАТЭ в течение ноября.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что Тегеран даст ответы на вопрос об источнике частиц, обнаруженных на трех ядерных объектах.

Соглашение с Ираном было подписано за неделю до ежеквартального заседания совета управляющих МАГАТЭ, на котором западные державы будут настаивать на принятии резолюции, призывающей Иран к сотрудничеству.

"Агентство подчеркнуло Тегерану, что на этой встрече рассчитывает начать получать достоверные разъяснения по этим вопросам, включая доступ к местам и материалам, а также брать пробы по мере необходимости", - сказано в заявлении.