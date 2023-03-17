



Иран согласился прекратить поставки оружия йеменским хути

Иран согласился прекратить секретные поставки оружия повстанцам-хути в Йемене в рамках соглашения о возобновлении дипломатических отношений с Саудовской Аравией. Об этом американские и саудовские официальные лица рассказали Wall Street Journal.



Это решение поможет положить конец одной из самых продолжительных гражданских войн в регионе, заявили в США и Саудовской Аравии.



В течение многих лет Саудовская Аравия и Иран поддерживали противоборствующие стороны в йеменском конфликте, разжигая войну, которая имела катастрофические гуманитарные последствия и вылилась за пределы страны, поскольку силы хути нанесли ракетные и беспилотные удары по Саудовскому королевству.



По словам представителей США и Саудовской Аравии, если Тегеран прекратит вооружать хуситов, он может оказать давление на боевиков, чтобы они достигли соглашения о прекращении конфликта.



Тегеран публично отрицает, что поставляет оружие йеменским повстанцам, но инспекторы ООН неоднократно отслеживали поставки.



По словам официальных лиц , главным приоритетом является достижение соглашения о продлении режима прекращения огня , который соблюдается в Йемене почти год. Официальное перемирие истекло в октябре, но соперничающие группировки продолжали в значительной степени соблюдать условия, резко сократив количество авиаударов военной коалиции под руководством Саудовской Аравии, воюющих в Йемене, и трансграничных атак хуситов.

Дипломаты стремятся заключить новое соглашение о продлении режима прекращения огня до начала Рамадана на следующей неделе, хотя официальные лица США заявили, что уложиться в такой срок будет сложной задачей.



Попытки возродить официальное перемирие и начать политические переговоры, направленные на прекращение войны, терпели неудачу в течение нескольких месяцев.



На встрече с г-ном Грундбергом на этой неделе министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян сказал дипломату ООН, что Тегеран готов сделать больше, чтобы помочь положить конец конфликту в Йемене.



Если она состоится, дипломатическая сделка, заключенная при посредничестве Пекина, может изменить региональную динамику, предоставив Китаю большее дипломатическое влияние в Персидском заливе , сведя на нет американское влияние, подорвав глобальные усилия по изоляции Ирана и охладив усилия Израиля по развитию открытой политической связи с мусульманскими народами всего мира.