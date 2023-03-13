



Иран: соглашение с Саудовской Аравией поможет положить конец войне в Йемене

Миссия Ирана при ООН заявило в воскресенье, что соглашение с Саудовской Аравией о восстановлении двусторонних отношений поможет добиться политического урегулирования многолетней войны в Йемене. Об этом сообщает The Associated Press.



Иран объявил в пятницу, что согласился восстановить дипломатические отношения с Саудовской Аравией.



Иран и Йемен были на противоборствующих сторонах в конфликте в Йемене. Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, поддерживающую международно признанное правительство Йемена, а Иран помогает повстанцам-хуситам страны.



Долгое время считалось, что Иран планирует использовать хуситов для захвата Йемена и ключевого стратегического порта Аден, который контролирует вход в Красное море и, в конечном счете, в израильский курортный город Эйлат.



Иран отрицает , что поддерживает хуситов, а также отверг обвинения Саудовской Аравии в том, что Тегеран предоставил повстанцам-хуситам в Йемене баллистические средства.



Ссылаясь на заявление миссии Ирана в ООН, информационное агентство IRNA заявило, что сделка с Саудовской Аравией ускорит усилия по возобновлению истекшего соглашения о прекращении огня, “поможет начать национальный диалог и сформировать инклюзивное национальное правительство в Йемене”.



Хуситы, похоже, приветствовали сделку, одновременно нанеся удар США и Израилю.



“Регион нуждается в восстановлении нормальных отношений между его странами, благодаря которым исламское общество сможет восстановить утраченную безопасность в результате иностранной интервенции, возглавляемой сионистами и американцами”, — сказал представитель повстанцев и главный переговорщик Мохамед Абдулсалам.



