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Иран разразился угрозами в адрес Украины
22.12.2022 18:51 Алина Груднева

Иран разразился угрозами в адрес Украины

Иран разразился угрозами в адрес Украины после выступления президента страны Владимира Зеленского в Конгрессе по поводу использования Россией иранских дронов-камикадзе.

С соответствующим ответом выступил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Насер Канани.

По его словам, Иран не экспортировал "никакой военной техники ни одной из сторон" для использования в войне на Украине. 

"Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины, и господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении безосновательных обвинений не будет безграничным", — отметил Канани. 

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