



Иран разразился угрозами в адрес Украины

Иран разразился угрозами в адрес Украины после выступления президента страны Владимира Зеленского в Конгрессе по поводу использования Россией иранских дронов-камикадзе.



С соответствующим ответом выступил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Насер Канани.



По его словам, Иран не экспортировал "никакой военной техники ни одной из сторон" для использования в войне на Украине.



"Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины, и господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении безосновательных обвинений не будет безграничным", — отметил Канани.