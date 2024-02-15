Иран разразился угрозами в адрес США
Иран пригрозил "ответом" в случае конфискации его кораблей.
Об этом сообщают иранские СМИ в ответ на заявление министерства юстиции США.
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Ранее в США объявили о конфискации более 500 тысяч баррелей иранского топлива с целью пресечения финансирования Корпуса стражей исламской революции.
"Если иранское судно будет захвачено, мы ответим взаимностью", - пригрозил иранский юрисконсульт Мохаммад Дехган.
Он не смог подтвердил, конфисковали ли американцы иранское судно.