



Иран разразился угрозами в адрес США

Иран пригрозил "ответом" в случае конфискации его кораблей.



Об этом сообщают иранские СМИ в ответ на заявление министерства юстиции США.



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Ранее в США объявили о конфискации более 500 тысяч баррелей иранского топлива с целью пресечения финансирования Корпуса стражей исламской революции.



"Если иранское судно будет захвачено, мы ответим взаимностью", - пригрозил иранский юрисконсульт Мохаммад Дехган.



Он не смог подтвердил, конфисковали ли американцы иранское судно.