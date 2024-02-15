Новости » Политика
Иран разразился угрозами в адрес США
15.02.2024 09:36 Алина Груднева

Иран разразился угрозами в адрес США

Иран пригрозил "ответом" в случае конфискации его кораблей.

Об этом сообщают иранские СМИ в ответ на заявление министерства юстиции США.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Ранее в США объявили о конфискации более 500 тысяч баррелей иранского топлива с целью пресечения финансирования Корпуса стражей исламской революции.

"Если иранское судно будет захвачено, мы ответим взаимностью", - пригрозил иранский юрисконсульт Мохаммад Дехган.

Он не смог подтвердил, конфисковали ли американцы иранское судно.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы