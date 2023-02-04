



Иран разработал странные минироботы-танки с искусственным интеллектом

В то время как западные государства собираются поставить Украине современные боевые танки, Иран представил свою собственную танковую армию.



Иран продемонстрировал целый легион миниатюрных роботов-танков — дистанционно управляемых четырех- и шестиколесных машин, оснащенных разнообразным стрелковым оружием.



Сами по себе эти "боевые машинки" не новы. Они разрабатывались годами, но теперь иранские разработчики утверждают, что добавили в машины "искусственный интеллект" и новые технологии. Новинка по сути представляет собой автомобиль с дистанционным управлением, к которому прикреплены автоматы АК-47, и может включать в себя ограниченные приложения на базе искусственного интеллекта.



Якобы ИИ означает, что компьютеры в военных системах управляющие передвижением или оружием могут "обучаться". Этот вид глубокого обучения может включать такие процессы, как автоматическое распознавание целей, чтобы пользователи могли щелкнуть по экрану и приказать машине уничтожить или исследовать цель.



Хотя некоторые из этих технологий основаны на алгоритмах и других приложениях, не все из них на самом деле являются ИИ. Но Иран хочет заявить, что не отстает от западных стран и своих противников, таких как Израиль.



В сообщениях проправительственных иранских СМИ говорится, что "знание ИИ — одна из новейших наук, которая смогла показать свою важность во всех областях, особенно в военной, за последние несколько десятилетий. Вооруженные силы по всему миру в последние годы используют эту науку, что можно увидеть во многих роботах и ​​дронах".





При этом Иран открыто заявляет, что модель Haider, выпущенная в 2018 году может использоваться как робот-камикадзе, аналогично ирансикм дронам, которые поставляются в Россию.



Длина Haider примерно равна автомату AK-47, менее метра. Его предполагается использовать в качестве "снайпера, смертника, минометчика или разведчика". Он может прятаться и таранить бронетехнику противника, "такую ​​как танки и бронетранспортеры".



Фотография "Хайдера", включенная в отчет, показывает, что он вооружен АК-47, установленным вверх ногами. Считается, что АК-47 может вести огонь в любых условиях, поэтому имеет смысл ставить на машину такое надежное оружие. Но остается неясным, как установка его вверх ногами позволяет пользователю правильно наводить его.