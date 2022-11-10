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Иран разработал собственную гиперзвуковую баллистическую ракету
10.11.2022 10:14 Аркадий Бочаровский

Иран разработал собственную гиперзвуковую баллистическую ракету

Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету. Об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде.

Оружие позволит уничтожать противоракетные системы потенциального противника.

"Эта новая ракета пройдёт через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", — приводят РИА Новости слова Хаджизаде.
 

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