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Иран раскритиковал процесс нормализации между Саудовской Аравией и Израилем
01.08.2023 15:34 Алина Груднева

Иран раскритиковал процесс нормализации между Саудовской Аравией и Израилем

Иран выступает категорически против нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

По данным портала Ynet, об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

По его словам, нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией может негативно повлиять на региональный мир и стабильность.

Во время своей еженедельной пресс-конференции в Тегеране Канаани подверг резкой критике президента Джо Байдена, обвинив его в том, что он возглавляет усилия по укреплению связей между Израилем и Саудовской Аравией.

“Укрепление позиций оккупационного сионистского режима было главным приоритетом для американской администрации, охватывающей как республиканское, так и демократическое руководство при режиме Байдена”, - отметил он.
 

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