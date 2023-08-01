



Иран раскритиковал процесс нормализации между Саудовской Аравией и Израилем

Иран выступает категорически против нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.



По данным портала Ynet, об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.



По его словам, нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией может негативно повлиять на региональный мир и стабильность.



Во время своей еженедельной пресс-конференции в Тегеране Канаани подверг резкой критике президента Джо Байдена, обвинив его в том, что он возглавляет усилия по укреплению связей между Израилем и Саудовской Аравией.



“Укрепление позиций оккупационного сионистского режима было главным приоритетом для американской администрации, охватывающей как республиканское, так и демократическое руководство при режиме Байдена”, - отметил он.

