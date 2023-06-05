



Иран пытался захватить еще один торговый корабль: вмешались ВМС США и Британии

Три иранских катера с бойцами Корпуса стражей исламской революции на борту предприняли попытку захватить под свой контроль торговый корабль в Ормузском проливе. Спасли судно Королевский флот Соединенного Королевства и ВМС США, пишет AP.



Американское военное командование раскрыло подробности произошедшего в воскресенье инцидента. По его данным, к торговому кораблю вплотную приблизились три судна с вооруженными войсками на борту.



Судно подало сигнал бедствия, на которых среагировали ракетный эсминец ВМС США USS McFaul и фрегат британского флота HMS Lancaster.



“Ситуация разрешилась примерно через час, когда торговое судно подтвердило, что быстроходные катера покинули место происшествия. Торговое судно продолжило движение через Ормузский пролив без дальнейших происшествий“, – говорится в сообщении американских ВМС.



О каком именно корабле идет речь военные не рассказали. Однако AP проанализировал данные MarineTraffic.com – сервиса для отслеживания судов – и допустил, что, вероятно, под угрозой оказался сухогруз Venture под флагом Маршалловых островов.



Иран, КИР, иранская миссия при ООН и компания-владелец корабля ситуацию не комментировали.



