



Иран пытается захватить командование сирийской армией

Иран пытается захватить командование сирийской армией частично за счет ассимиляции шиитских ополченцев в составе сирийской армии. Ополчение “Бригады имама Хусейна” было интегрировано в состав 4-й дивизии. Так дивизия перешла под контроль Ирана, подчиняясь непосредственно силам “Кудс”, которые проводят наступательные операции против израильских и американских солдат в Сирии.



“Бригада имама Хусейна” – это ополчение, состоящее из подразделений (ополченцев), в основном состоящих из сирийских боевиков – суннитов, друзов и шиитов – и иракских боевиков шиитского происхождения. Бригада Аль-Имам Хусейн начала сражаться вместе с сирийской армией против сил оппозиции и ИГИЛ под покровительством сил “Кудс” и патронажем ливанской “Хизбаллы”. Ополчение в основном сражалось вместе с 4-й дивизией сирийской армии. Наряду с иракцами и сирийцами там есть ливанцы, афганцы, пакистанцы, йеменцы, суданцы и другие. Некоторые подразделения “Бригады имама Хусейна”, действовали и сражались отдельно с начала гражданской войны в Сирии и были объединены в 2016 году.



По словам Абу Али аль-Асада, который служит командиром “эскадрона смерти” – подразделения, состоящего из сирийцев и иракцев в составе “Бригады имама Хусейна” – основная поддержка идет от 4-й дивизии. Далее он признал, что 4-я дивизия отвечала за заработную плату, вооружение и обучение. Ферас аль-Махдави, еще один видный командир ополчения иракского происхождения, заявил, что все финансы и оружие поступают из 4-й дивизии. До гражданского конфликта многие иракцы жили в Сирии. Они сыграли важную роль в формировании ополченцев, защищавших гробницу Сайиды Зайнаб в Дамаске.



“Мы являемся частью смешанной и единой сирийской армии, сражающейся с жестоким врагом и будем вместе сражаться за Сирию”, – говорят командиры.



Базы 4-й дивизии сирийской армии служат, среди прочего, складами для большого количества оружия, которое попадает в Сирию через иранский коридор. Это оружие предназначено для достижения иранских марионеток в Сирии (шиитских ополченцев), сирийской армии и “Хизбаллы” в Ливане.



Прямые наступательные действия против Израиля в январе, июне и августе 2019 года, а также прямые наступательные действия против базы США в Эт-Танфе в октябре 2021 года осуществлялись оперативниками из “Бригады имама Хусейна”, в то время как они были действующими солдатами в составе 4-й дивизии. Это означает, что 4-я дивизия сирийской армии отвечает за прямые наступательные операции против Израиля и США.



После капитуляции оппозиционных сил в 2018 году бригада также развернула ожесточенную военную операцию против городов и деревень, составляющих буферную зону.



Бригада Аль-Имам Хусейн участвовала в большинстве боевых действий в районе Дамаска, особенно на юге столицы и вокруг Сайиды Зайнаб, в рамках боя вместе с 4-й дивизией. Затем иранцы приказали передислоцировать бригаду к юго-востоку от Дамаска для поддержки там сирийской армии из-за интенсивного сопротивления сил оппозиции.