



Иран продолжает игнорировать требования Украины по поводу авиакатастрофы МАУ

Иран до сих пор не желает поддерживать позицию по существу и продолжает игнорировать претензии Украины по поводу авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ в 2020 году. Об этом сообщает МИД Украины.



"Координационная группа серьезно и преданно относится к принципу мирного урегулирования международных споров. С 2020 года Группа делала несколько попыток решить спор о сбивании рейса PS752 путем переговоров, и в сентябре 2023 года Иран наконец согласился встретиться со всеми членами Группы для проведения переговоров", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на этой неделе представители четырех стран-членов Координационной группы встретились с должностными лицами Ирана, чтобы обсудить ответственность Ирана как государства за авиакатастрофу рейса PS752.



Ключевыми темами во время обсуждений была ответственность Ирана за нарушение им международного права и необходимость полного возмещения ущерба, причиненного сбиванием Ираном рейса PS752.



"Координационная группа выражает сожаление по поводу того, что Иран до сих пор не желает поддерживать нашу позицию по существу и продолжает игнорировать наши претензии. Исходя из обсуждений, которые состоялись на этой неделе, Группа считает, что наша позиция и позиция Ирана слишком далеки друг от друга, чтобы согласовать их путем проведения переговоров", - добавили в МИД.



Именно поэтому пока Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность, Координационная группа будет продолжать принимать меры для урегулирования этого спора в соответствии с нормами международного права, включая в рамках производства в Международном Суде ООН.



Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими военными над Тегераном. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.



16 апреля суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о крушении рейса PS752. В июне сообщалось, что Украина подаст в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие пассажирского самолета МАУ.