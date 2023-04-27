



Иран призывает Ливан избрать президента без иностранного вмешательства

В четверг министр иностранных дел Ирана призвал Ливан выйти из политического тупика и избрать президента, а правительства других стран – не вмешиваться в выбор.



“Мы призываем все стороны в Ливане ускорить выборы президента”, – заявил Хосейн Амир-Абдоллахиян на пресс-конференции в столице страны Бейруте. “Мы поддержим любые выборы и соглашение, достигнутое между всеми ливанскими сторонами и призываем другие иностранные стороны уважать выбор ливанцев, не вмешиваясь в дела страны”.



Ливан, охваченный сокрушительным экономическим кризисом, почти шесть месяцев находится без президента на фоне тупиковой ситуации между политическими кланами. Временный кабинет с ограниченными полномочиями руководит страной с мая прошлого года после того, как опросы не показали лидера ни одной из сторон.



“Ливанские официальные лица, а также все политические партии и стороны в стране обладают способностью и компетенцией для достижения консенсуса при избрании президента”, – сказал Амир-Абдоллахиян во время своего второго визита в Бейрут в этом году.



Другие страны, включая Францию, США и Саудовскую Аравию, проводят регулярные консультации по Ливану. Их представители встретились в феврале в Париже для обсуждения кризиса, но не добились ощутимого прогресса.



Поддерживаемое Ираном шиитское террористическое движение “Хизбалла”, имеющее огромное влияние на политическую жизнь Ливана, поддержало просирийского Сулеймана Франджие на пост президента. Лидер “Хизбаллы” Хасан Насралла предупредил, что следующий президент не может быть близок к Вашингтону, который он обвинил во “вмешательстве”в дела Ливана. Франджие является личным другом президента Сирии Башара Асада и долгое время считался одним из предпочтительных кандидатов “Хизбаллы” на пост президента.



Высокопоставленный дипломат Ирана сказал, что он и ливанский коллега Абдалла Бу Хабиб обсудили “всестороннее сотрудничество между Ираном и Ливаном” и готовность Ирана к “дальнейшему укреплениею связей в экономике, торговле, туризме, науке, технологиях и других областях”.

Амир-Абдоллахиян должен встретиться с другими ливанскими официальными лицами перед поездкой в ​​союзный Дамаск в пятницу.