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Иран призвал ЛАГ сосредоточиться на "преступлениях Израиля"
09.09.2022 15:27 Ольга Белозерова

Иран призвал ЛАГ сосредоточиться на "преступлениях Израиля"

Министры иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств, раскритиковали Иран за вмешательство во внутренние дела арабских государств.

В ответ на это официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что ЛАГ есть "непонимание" региональных событий, и реальности того, "что происходит в регионе", сообщает Middle East Monitor.

Канаани посоветовал государствам Лиги арабских государств "сосредоточиться на преступлениях сионистского образования против палестинского народа вместо того, чтобы повторять эти бесполезные обвинения".

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