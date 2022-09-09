



Иран призвал ЛАГ сосредоточиться на "преступлениях Израиля"

Министры иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств, раскритиковали Иран за вмешательство во внутренние дела арабских государств.



В ответ на это официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что ЛАГ есть "непонимание" региональных событий, и реальности того, "что происходит в регионе", сообщает Middle East Monitor.



Канаани посоветовал государствам Лиги арабских государств "сосредоточиться на преступлениях сионистского образования против палестинского народа вместо того, чтобы повторять эти бесполезные обвинения".