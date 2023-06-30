



Иран присоединится к Китаю и РФ в евразийском органе по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что Иран будет официально утвержден в качестве члена региональной Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с Китаем, Россией и странами Центральной Азии, сообщает i24news.



“На встрече глав государств 4 июля будет утверждено полноправное членство Ирана”, — сказал Лавров на открытии центра ШОС в Москве, сообщает AFP .

В последние месяцы Иран активизировал свою дипломатию, стремясь уменьшить свою изоляцию, улучшить свою экономику и продемонстрировать силу. Членство в ШОС уже рассматривалось, и Иран также надеется, что его быстро примут в БРИКС вместе с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой — еще одной группой, в которую не входят западные страны.



ШОС со штаб-квартирой в Китае является дипломатической организацией, в которую входят восемь членов, включая Индию и Пакистан.

Беларусь также подает заявку на вступление.

