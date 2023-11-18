



Иран пригрозил "неизбежной" масштабной войной на Ближнем Востоке

Иран не хочет напрямую вступать в войну против Израиля, но такой возможности не исключает.



Такое заявление в интервью газете Financial Times сделал министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.



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"Иран не хочет распространения войны, но, если преступления против населения Газы не прекратятся, могут быть рассмотрены любые возможности, и более широкий конфликт может оказаться неизбежным", - сказал он.



По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, прямых переговоров с США его страна не ведет. Государства поддерживают контакт только через посольство Швейцарии в Тегеране.