



Иран пригласил короля Саудовской Аравии посетить страну

Иран сообщил, что он официально пригласил короля Саудовской Аравии Салмана посетить Тегеран после заключения соглашения о примирении, достигнутого в прошлом месяце между двумя странами.



Саудовская Аравия разорвала отношения с Ираном в 2016 году после того, как ее посольство в Тегеране и консульство в северо-западном городе Мешхед подверглись нападению во время протестов против казни в Эр-Рияде шиитского священнослужителя Нимра аль-Нимра. Две ближневосточные державы провели несколько раундов диалога в Ираке и Омане, прежде чем 10 марта в Китае достигли соглашения об урегулировании отношений.



Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что президент Эбрагим Раиси "пригласил короля Саудовской Аравии посетить Иран".



Канани добавил, что президент Ирана уже получил приглашение посетить королевство. Он также выразил надежду, что Иран и Саудовская Аравия вновь откроют свои дипломатические миссии к 9 мая, как это предусмотрено в соглашении, заключенном при посредничестве Китая.



"Мы и саудовская сторона настаиваем на своевременной активации посольств, чтобы иранские паломники могли совершить спокойный хадж, используя услуги, предоставляемые посольством", — заявил он на еженедельной пресс-конференции.

