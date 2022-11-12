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Иран прекратил поставки ракет дальнего радиуса действия в Россию
12.11.2022 08:44 Аркадий Бочаровский

Иран прекратил поставки ракет дальнего радиуса действия в Россию

Алексей Арестович, советник президента Владимира Зеленского, заявил, что Иран прекратил поставки ракет дальнего радиуса действия в Россию. 

В интервью, показанном на YouTube российскому активисту и юристу Марку Фейгину, Арестович сказал, основываясь на дипломатических источниках, что на Иран оказывалось давление, чтобы он не поставлял оружие в Россию, и что "ему было сделано предложение, от которого нельзя было отказаться". 

Он добавил, что Иран замедлил поставки оружия в Россию после того, как ему дали понять, что если он этого не сделает, то будут последствия.

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