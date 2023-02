Иран представил новую крылатую ракету, которая может достичь Израиля

Высокопоставленный иранский генерал представил новую крылатую ракету Paveh с дальностью 1650 км, которая потенциально может достичь Израиля в интервью государственному телевидению в пятницу. Также генерал подтвердил желание Тегерана убить бывшего президента США Дональда Трампа.



“Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила ракетный арсенал Исламской Республики Иран”, – заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амирали Гаджизаде.



В телепередаче показали “первые кадры новой крылатой ракеты Paveh”, ее запуск и полет над местностью, прежде чем поразить цель.



В прошлом иранская гвардия заявляла, что у нее есть крылатые ракеты с дальностью действия 1000 километров.



Выступая в пятницу на государственном телевидении, Гаджизаде также подтвердил желание Ирана убить Трампа и бывшего госсекретаря Майка Помпео за их роль в убийстве 3 января 2020 года командующего иранскими силами “Аль-Кудс” Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в Багдаде.



“Мы хотим убить Трампа, Помпео и военачальников, отдавших приказ”, – сказал Гаджизаде в телеинтервью.

Iran's state TV this evening aired what it said was the first footage of the IRGC's new cruise missile, Paveh. It has a range of 1,650 km. pic.twitter.com/iQcNRREAOu