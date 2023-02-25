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Иран представил новую крылатую ракету, которая может достичь Израиля
25.02.2023 11:38 Наталья Богинская

Иран представил новую крылатую ракету, которая может достичь Израиля

Высокопоставленный иранский генерал представил новую крылатую ракету Paveh с дальностью 1650 км, которая потенциально может достичь Израиля в интервью государственному телевидению в пятницу. Также генерал подтвердил желание Тегерана убить бывшего президента США Дональда Трампа.

“Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила ракетный арсенал Исламской Республики Иран”, – заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амирали Гаджизаде.

В телепередаче показали “первые кадры новой крылатой ракеты Paveh”, ее запуск и полет над местностью, прежде чем поразить цель.

В прошлом иранская гвардия заявляла, что у нее есть крылатые ракеты с дальностью действия 1000 километров. 

Выступая в пятницу на государственном телевидении, Гаджизаде также подтвердил желание Ирана убить Трампа и бывшего госсекретаря Майка Помпео за их роль в убийстве 3 января 2020 года командующего иранскими силами “Аль-Кудс” Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в Багдаде.

“Мы хотим убить Трампа, Помпео и военачальников, отдавших приказ”, – сказал Гаджизаде в телеинтервью.

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