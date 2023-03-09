



Иран предостерегает Израиль от присутствия на Кавказе и связей с Азербайджаном

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян предостерег Израиль от “присутствия” на Кавказе во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре на этой неделе.



Иранская международная медиа-группа, поддерживающая оппозицию иранскому режиму, на этой неделе сообщила, что “Азербайджан должен разрешить Израилю использовать свои аэродромы в случае возможного нападения на ядерные объекты Ирана в рамках их военного сотрудничества”.

Ранее на этой неделе издание Middle East Monitor, которое в целом критически относится к Израилю, сообщило, что Израиль направил в Азербайджан самолеты, “нагруженные оружием”.



“Полеты были вызваны нуждами обороны Баку. Израильское оружие сыграло важную роль в возобновлении боевых действий против Армении в ходе четырехдневной войны между странами в апреле 2016 года и особенно во время Второй Нагорно-Карабахской войны в 2020 году”, – говорилось в статье.



В статье Института Ближнего Востока в октябре 2021 года отмечалось, что “официальная иранская версия состоит в том, что Баку предоставил Израилю достаточную оперативную свободу использовать азербайджанскую территорию для проведения операций глубоко внутри Ирана. Последнее обвинение Тегерана заключается в том, что кража Израилем множества секретных ядерных файлов в 2018 году включала использование Азербайджана в качестве плацдарма для операции, которая унизила руководство и разведывательные службы Ирана”. Далее в отчете отмечается, что “Тегеран видит, что Израиль активизирует свои усилия по сближению с иранской родиной, чтобы оказать давление на Иран и опасается вдвойне”.



Верховный лидер Али Хаменеи предостерег всех соседей Ирана от “вмешательства иностранцев в регион” как “источник разногласий и ущерба”. В прямом ударе по Баку Хаменеи пообещал “возмездие тем соседним государствам, которые сотрудничают с израильтянами”.



В январе газета The National в ОАЭ опубликовала статью, в которой говорилось, что “Иран не только осознал более глубокий израильский и турецкий след на своей северной границе, но и неспособность России сдержать Турцию и Израиль на Южном Кавказе, что стало шок для Тегерана». В феврале с аналогичным заявлением выступила газета Washington Post.



Иран усилил свою риторику по поводу того, что он называет “иностранными силами” в кавказском регионе. МИД Ирана все чаще выпускает такого рода сообщения, заявляя, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность стран, включая Азербайджан и Армению, и этот подход является постоянной политикой Ирана”. Тегеран сделал предупреждения на встрече с Турцией, что должно стать сигналом и для Анкары, и для Баку. Иран заявляет, что предполагаемое израильское присутствие представляет собой “серьезную угрозу региональному миру и безопасности”, согласно Tehran Times и иранской Tasnim News.



"Присутствие Израиля на Кавказе является одной из важных проблем, и Иран предупреждает все стороны, чтобы они проявляли бдительность по отношению к Израилю и не давали оправдания присутствию Израиля на Кавказе”, – настаивал министр иностранных дел Ирана.

