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Иран: предложение ЕС по ядерной сделке может быть "приемлемым"
12.08.2022 15:13 Ольга Белозерова

Иран: предложение ЕС по ядерной сделке может быть "приемлемым"

Предложение Европейского союза о возобновлении ядерной сделки с Ираном "может быть приемлемым, если оно предоставит гарантии" в отношении ключевых требований Тегерана.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского дипломата. 

В понедельник в ЕС заявили, что представили "окончательный вариант" текста соглашения. При этом, представитель ЕС подчеркнул, что больше нельзя вносить изменения в текст, переговоры по которому ведутся уже 15 месяцев.

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