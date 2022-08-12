



Иран: предложение ЕС по ядерной сделке может быть "приемлемым"

Предложение Европейского союза о возобновлении ядерной сделки с Ираном "может быть приемлемым, если оно предоставит гарантии" в отношении ключевых требований Тегерана.



Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского дипломата.



В понедельник в ЕС заявили, что представили "окончательный вариант" текста соглашения. При этом, представитель ЕС подчеркнул, что больше нельзя вносить изменения в текст, переговоры по которому ведутся уже 15 месяцев.