



Иран пожаловался в МУС на Канаду

Иран пожаловался в Международный уголовный суд на Канаду за то, что страна признала Тегеран спонсором терроризма.



Об этом сообщает агентство AFP.



В частности, Иран обвиняет Канаду в "нарушении иммунитета" Исламской Республики как суверенного государства.



"Канада приняла и осуществила ряд законодательных, исполнительных и судебных мер против Ирана и его собственности в нарушение международных обязательств", — сказано в заявлении.



Иран требует от Канады компенсации за "нарушение международных обязательств". Тегеран также призвал МУС потребовать от Оттавы отмены любых решений против страны в канадских судах.



Что примечательно, в 2012 году Канада закрыла свое посольство в Иране и выслала иранских дипломатов из-за поддержки Тегераном режима сирийского диктатора Башара Асада, его ядерной программы и угроз Израилю.