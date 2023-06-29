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Иран пожаловался в МУС на Канаду
29.06.2023 12:20 Алина Груднева

Иран пожаловался в МУС на Канаду

Иран пожаловался в Международный уголовный суд на Канаду за то, что страна признала Тегеран спонсором терроризма.

Об этом сообщает агентство AFP.

В частности, Иран обвиняет Канаду в "нарушении иммунитета" Исламской Республики как суверенного государства.

"Канада приняла и осуществила ряд законодательных, исполнительных и судебных мер против Ирана и его собственности в нарушение международных обязательств", — сказано в заявлении.

Иран требует от Канады компенсации за "нарушение международных обязательств". Тегеран также призвал МУС потребовать от Оттавы отмены любых решений против страны в канадских судах.

Что примечательно, в 2012 году Канада закрыла свое посольство в Иране и выслала иранских дипломатов из-за поддержки Тегераном режима сирийского диктатора Башара Асада, его ядерной программы и угроз Израилю.

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