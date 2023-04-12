



Иран поставляет оружие в Сирию с целью укрепить оборону против Израиля

Иран использовал самолеты для оказания помощи при землетрясении, чтобы доставить оружие и военную технику в свою стратегическую союзницу Сирию, сообщили девять сирийских, иранских, израильских и западных источников.



Источники сообщили агентству Reuters, что цель состояла в том, чтобы укрепить оборону Ирана против Израиля в Сирии и укрепить сирийского президента Башара Асада.



Источники сообщили, что после землетрясения 6 февраля в северной Сирии и Турции сотни самолетов из Ирана начали приземляться в сирийских аэропортах Алеппо, Дамаска и Латакии с грузами, и это продолжалось в течение семи недель. По данным ООН, во всей Сирии погибло более 6000 человек.



Поставки включали передовое оборудование связи и батареи радаров, а также запасные части, необходимые для запланированной модернизации сирийской системы противовоздушной обороны, предоставленной Ираном во время гражданской войны, сообщили источники, два региональных источника и источник в западной разведке.



Агентство Reuters поговорило с представителями западной разведки, источниками, близкими к иранскому и израильскому руководству, а также с сирийским военным перебежчиком и действующим сирийским офицером о полетах для этой статьи.



На вопрос, использовал ли Иран после землетрясений самолеты с гуманитарной помощью для переброски военной техники в Сирию, чтобы укрепить там свою сеть и помочь Асаду, миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке ответила: “Это неправда”.



Правительство Сирии не ответило на запрос о комментариях.



Региональные источники сообщили Reuters, что Израиль быстро узнал о потоке оружия в Сирию и развернул агрессивную кампанию, чтобы противостоять ему.



Бригадный генерал Йосси Купервассер, инсайдер и бывший глава отдела исследований в израильской армии, а также бывший генеральный директор Министерства стратегических дел, сказал, что израильские воздушные удары по поставкам основывались на разведывательных данных настолько конкретных, что израильские военные знали, какой грузовик в течение долгого времени приближается к цели.



Представитель министерства обороны Израиля, пожелавший остаться неназванным, сообщил агентству Reuters: “Под видом поставок помощи при землетрясениях в Сирию Израиль стал свидетелем значительного перемещения военной техники из Ирана, в основном перевезенной по частям”.



Он сказал, что помощь в основном доставлялась в северный сирийский аэропорт Алеппо. Поставки были организованы, по его словам, сирийской дивизией Unit 18000 Сил Кудс, иностранным разведывательным и военизированным подразделением Корпуса стражей исламской революции, возглавляемым Хасаном Мехдуи.



По его словам, наземным транспортом занималась 190-я транспортная группа сил Кудс во главе с Баханемом Шахарири. Reuters не смог связаться с Мехдуи и Шахарири для комментариев. В Корпусе стражей исламской революции от комментариев отказались.



“Израильские удары также были направлены на встречу командиров иранских ополченцев и поставки электронных чипов для модернизации систем вооружений”, — сказал сирийский военный перебежчик полковник Абдулджаббар Акаиди, который поддерживает контакты с армией. Акаиди не сказал, где проходила встреча.



Взлетно-посадочная полоса Алеппо была атакована Израилем всего через несколько часов после того, как два иранских грузовых самолета приземлились с грузами оружия под предлогом оказания помощи, сообщил региональный источник. Информация была подтверждена двумя другими источниками в западной разведке.



Бригадный генерал Эсмаил Каани, командующий силами “Аль-Кудс” Стражей исламской революции, был первым иностранным официальным лицом, ступившим в зону землетрясения в Сирии, за несколько дней до прибытия самого Асада.



В случае гуманитарной катастрофы самолетам помощи ООН разрешается запрашивать разрешение на посадку у местных властей, а гуманитарные товары освобождаются от санкций. В этом случае Власти Сирии предоставили право на посадку прямым рейсам из России и Ирана.



“Землетрясение было печальным бедствием, но в то же время это была Божья помощь для нас, чтобы помочь нашим братьям в Сирии в их борьбе с врагами. В Сирию немедленно было отправлено большое количество оружия”, — сказал источник в регионе, близкий к духовенству Ирана.



Израиль в течение многих лет совершал нападения на объекты, которые он назвал связанными с Ираном, в Сирии, где влияние Тегерана выросло с тех пор, как он начал поддерживать Асада в гражданской войне, начавшейся в 2011 году.



Офицер сирийской армии, попросивший не называть его имени, сказал, что израильтяне наращивают усилия по разгрому Ирана в Сирии.



“Почему сейчас? Просто потому, что у них есть информация о том, что что-то быстро разрабатывается. Они должны остановить это и нанести удар, чтобы замедлить его. Землетрясение создало правильные условия. Последовавший хаос позволил иранским самолетам с легкостью приземлиться”, — сказал он.



“Мы считаем, что иранские ополченцы перебросили огромное количество боеприпасов — они пополнили запасы, потерянные в результате предыдущих ударов израильских беспилотников”, — сказал источник в западной разведке, имея в виду иранские полеты после землетрясения 6 февраля.



