



Иран попросил Бельгию об обмене заключенными



Бельгийское правительство изучает просьбу Ирана о передаче заключенного иранского дипломата Асадоллы Ассади в обмен на заключенного бельгийского гумработника Оливье Вандекастиле.



Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.



В марте Конституционный суд Бельгии оставил в силе соглашение об обмене заключенными с Ираном, которое может привести к обмену Ассади на Вандекастиле.



По словам Де Кро, Вандекастил находится в заложниках в Иране. Он повторил призыв к немедленному освобождению бельгийца.



Что примечательно, два года назад суд в Бельгии приговорил иранского дипломата к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта. Он планировал устроить взрыв на заседании Национального совета сопротивления Ирана.



В свою очередь, Тегеран приговорил бельгийского гражданина Оливье Вандекастила, занимавшегося организацией поставок гуманитарной помощи, к 40 годам тюремного заключения и 74 ударам плетью за "шпионаж", сотрудничество с США против Ирана, контрабанду валюты и отмывание денег.

