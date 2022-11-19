



Иран поможет РФ в производстве БПЛА для войны в Украине

Иран согласился помочь России в производстве беспилотников для войны в Украине.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителей американской и других западных разведслужб.

Уточняется, что Москва и Тегеран подписали соглашение, в соответствии с которым Иран поможет РФ произвести на своей территории сотни ударных БПЛА.

Страны достигли договоренностей в начале этого месяца. Ее реализация, как ожидается, начнется в течение нескольких месяцев.