



Иран помогает России создать "на порядок больше" беспилотников, - CNN

Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может оказать значительное влияние на войну в Украине, сообщает CNN.



По словам аналитиков из Разведывательного управления Министерства обороны США, новый завод обеспечит Россию новыми запасами беспилотников, которые "на порядок больше", чем те, которые она могла закупить у Ирана до этого.



В апреле США опубликовали спутниковый снимок планируемого расположения предполагаемого завода по производству беспилотников. Аналитики утверждают, что Иран регулярно переправляет оборудование в Россию для помощи в строительстве объекта.



В разведке добавили, что сегодня считается, что Иран предоставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, и этот запас она уже почти полностью исчерпала.



По словам одного из аналитиков, в конце прошлого года США имели данные разведки о том, что Иран рассматривает возможность предоставления баллистических ракет Ирану, но этот план, похоже, "отложен".



Аналитики отметили, что Иран извлекает выгоду от предоставления России военного оборудования, потому что он может продемонстрировать свое оружие международным покупателям и получает деньги и поддержку от России для своих космических и ракетных программ.



Россия использует иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины.

