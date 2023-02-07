



Иран показал первую подземную военно-воздушную базу



Иран во вторник открыл свою первую подземную военно-воздушную базу под названием " Eagle (Орел) 44". Это одна из нескольких подземных баз, построенных в последние годы по всей стране.



"Это одна из самых важных военно-воздушных баз армии, с истребителями, оснащенными крылатыми ракетами большой дальности, и построенными в недрах земли", - сообщает официальному информационному агентству агентство IRNA.



Кроме того, военно-воздушная база позволит иранским военным проводить внезапные воздушно-десантные операции, далекие от ожиданий врагов страны, сообщает Tasnim News.



Базу посетил ряд высокопоставленных иранских военных чиновников перед ее официальным представлением для государственных СМИ Ирана.