



Иран планирует ужесточить наказание за насилие в отношении женщин

Парламент Ирана принял предложения по ужесточению наказаний для виновных в насилии в отношении женщин, которые могут быть приняты в качестве закона в течение нескольких месяцев, сообщают государственные СМИ.



Инициированные более 10 лет назад обсуждения в парламенте привели к принятию в воскресенье общих принципов законопроекта под названием "Предотвращение вреда женщинам и повышение их безопасности от неправильного поведения", сообщает информационное агентство IRNA.



Текст, в который еще могут быть внесены изменения, может быть официально стать законом в ближайшие месяцы.

