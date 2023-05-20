



Иран планирует отправить флотилию ВМФ в Антарктиду

Иранское новостное агентство Tasnim сообщило в субботу, что страна хочет направить в Антарктиду элементы своего военно-морского флота в “ближайшем будущем”. В статье говорится, что это было “целью Ирана на протяжении многих лет”.



Недавно Иран отправил два корабля вокруг света в большое путешествие. Эти корабли отправились в Бразилию и другие страны. Иран пытается показать, что он может проецировать военно-морскую мощь далеко от дома.



Иран отмечает, что его недавнее кругосветное путешествие состоялось на двух кораблях. Один из них был переоборудованным танкером. Поэтому “военно-морской флот” Ирана фактически состоит из некоторых кораблей, которые даже не являются военными кораблями. Согласно Tasnim News, Иран хочет сыграть свою роль в Антарктиде, по-видимому, просто для того, чтобы показать, что он может быть одной из 52 стран, подписавших Договор об Антарктике.



В настоящее время на ледяном континенте присутствуют 30 стран с 70 активными исследовательскими центрами. Иран заявляет, что его присутствие “в Антарктике важно с различных научных, правовых и политических, геостратегических, экономических аспектов, наращивания потенциала и доступа к новым технологиям, и в будущем этот регион станет серьезной проблемой на международной арене”.



“Создание постоянной базы Исламской Республики Иран на Южном полюсе с целью увеличения стратегической глубины нашей страны рассматривалось в последние годы, и теперь объявлены планы по реализации этого”, – говорится в сообщении.



Иран заявляет, что может получить прямой доступ к полярному региону и, следовательно, претендовать на “суверенитет” в этом районе.