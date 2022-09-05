



Иран планирует купить у России истребители Су-35

Иран рассматривает планы по покупке истребителей Су-35 у России.



Об этом заявил главнокомандующий ВВС страны Хамид Вахеди в интервью местной прессе, сообщает Times of Israel.



Вахеди подчеркнул, что покупка Су-35 у России "рассматривается иранскими ВВС".



"Мы надеемся в будущем приобрести так называемые четвертое поколение истребителей Су-35", - добавил он.



Как отмечается, Тегеран и Москва в течение многих лет вели переговоры о покупке самолетов Су-30, что вызвало осуждение со стороны Вашингтона.



На этот счет Вахеди заявил, что "покупка Су-30 не стоит на повестке дня".