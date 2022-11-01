



Иран передаст России баллистические ракеты для войны против Украины — СМИ

Вооруженная промышленность Ирана готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfagha, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров соответственно, пишет The Washington Post.



Иранские власти готовятся отправить в Россию дополнительно около 1000 единиц оружия для ведения войны с Украиной, включая дроны и тактические ракеты класса "земля-земля", утверждает CNN со ссылкой на анонимных представителей "западной страны, которая внимательно мониторит иранские вооруженные программы".



Отправка этого вида вооружения находится под мониторингом из-за того, что Иран впервые будет передавать России именно высокоточные ракеты, что может дать существенное преимущество россиянам на поле боя.



Иранцы уже успели передать россиянам 450 дронов, более 300 из которых сбили украинцы, также пишет CNN.



Высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге для журналистов заявил, что его ведомство не располагает информацией о передаче ракет из Ирана в Россию.