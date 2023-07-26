



Иран передал МАГАТЭ "подробные отчеты" о местах, где выявлен уран

Иран передал МАГАТЭ "подробные отчеты" относительно двух мест, где инспекторы обнаружили частицы обогащенного урана.



Об этом сказал глава Организации по атомной энергии Исламской Республики Мохаммад Эслами.



"Если эти ответы не будут приняты и появятся какие-либо неясности или сомнения, мы все разъясним. Мы предоставили МАГАТЭ больше доказательств и документов и передадим еще больше", - сказал он.



Относительно каких именно объектах идет речь, он уточнять не стал. Ранее в МАГАТЭ заявили, что частицы урана были выявлены в районе Туркузабад и Варамин недалеко от Тегерана.