



Иран отверг обвинения США в связи с кибератаками

Иран в четверг решительно осудил "ложные обвинения", выдвинутые Соединенными Штатами против трех иранских граждан по причине предполагаемых кибератак в США и других странах.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани "решительно осудил" меры США против "граждан и компаний по ложному обвинению в причастности к кибератакам".



"Прибегнуть к развязыванию пропагандистской кампании против Ирана - это часть провальной иранофобской политики американского правительства, которая, конечно, ни к чему не приведет. США, которые ранее хранили молчание в отношении многочисленных кибератак против Ирана… и даже прямо или косвенно поддерживали эти атаки, не имеют права обвинять других", - заявил Канани.