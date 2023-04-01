



Иран отрицает планирование вторжения в Ирак

Посол Ирана в Ираке опроверг утверждения о том, что Иран пытался вторгнуться в северный Ирак. Об этом говорится в статье, опубликованной проправительственными СМИ в Иране.



Споры касаются нападений Ирана на курдские диссидентские группы . В сентябре и ноябре прошлого года, пытаясь преследовать курдские группы, которых Иран обвинял в поддержке протестов за права женщин в Иране, режим Тегерана использовал беспилотники и ракеты для нападения на курдских диссидентов.



В то время Иран оказался на грани вторжения в северный Ирак, которое могло нанести удар по Койе, районам возле Сулимании и другим объектам. Теперь Иран отказывается от своих угроз.



В сообщении Tasnim News говорится, что Иран обвиняют в попытках “вторжения” в Ирак, но это неверно. “Такие новости в корне неверны, и Иран никогда не думал о нападении и вторжении на территорию Курдистана Ирака, а в последнее время между властями двух стран было достигнуто понимание и не было никакого намерения вторгаться на территорию Ирака” - заявил посол Ирана Мохаммад Казем Аль-э Садек.



Иран утверждает, что курдские группировки, такие как KDPI, PAK и Komala, являются “террористами”. Иран хочет отвлечь внимание от своих домашних неудач, обвиняя в этом иностранных диссидентов . Курды являются одной из основных групп, исторически выступавших против режима.



Многие курды бежали из Ирана на протяжении многих лет, и некоторые из их диссидентских групп имеют объекты в северном Ираке. Курдистан на севере Ирака является автономным регионом.



Однако регион пытается подстраховать свои отношения между своими могущественными соседями, Ираном и Турцией. В обоих случаях он подвергался нападениям, потому что в северном Ираке также действуют курдские группы, выступающие против правящей партии Турции. Турция также десятилетиями действовала в северном Ираке.



Сейчас Иран утверждает, что его нападения на курдов в Ираке были частью “права Ирана на самозащиту”, и Иран говорит, что надеется, что теперь между Ираком и Ираном существует соглашение, которое будет означать, что Ирак будет “контролировать вооруженные группы”, а не позволить “агрессию” против Ирана.



Иран столкнулся с шестимесячными протестами, начавшимися в прошлом году. Протесты были вызваны убийством религиозной полицией курдской женщины, что привело к протестам по всему Ирану. Иран пытался отвлечь внимание от внутреннего гнева, обвиняя в этом оппозиционные курдские группы.



Посол Ирака заявил, что “недавние беспорядки в Иране были вызваны проникновением оппозиционных курдских элементов из Эрбиля , и наши силы безопасности уничтожили террористическую ячейку в Иране, у которой был большой план, и эта группа также была запущена из Эрбиля”.



Посол Ирана заявил, что он 18 раз жаловался Ираку на курдские оппозиционные группы. И вскоре он отправится в Курдистан: “У нас исторические отношения с курдами и Курдистанским регионом Ирака”.

Иран выступал против курдских диссидентов, но он также принимал у себя курдов, бежавших от бывшего иракского режима Саддама Хусейна. Некоторые нынешние курдские лидеры жили в Иране в молодости или бежали через Иран в качестве перемещенных лиц во время режима Саддама.



Иранский режим также поблагодарил Ирак за прием Саудовской Аравии и Иран за недавние переговоры, которые привели к нормализации отношений. Китай и Ирак сыграли ключевую роль в этой нормализации. “Мы по-прежнему рассчитываем на роль Ирака как связующего звена между Исламской Республикой и другими арабскими странами”, — сказал посол Ирана.

