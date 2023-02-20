



Иран отрицает обвинения Израиля в атаке на нефтяной танкер

Иран отрицает обвинения Израиля о том, что 10 февраля Тегеран атаковал израильский нефтяной танкер. Об этом заявил в понедельник, 20 февраля, на еженедельной пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани.



“Мы решительно отвергаем обвинения сионистского режима против Ирана в отношении нападения на израильский танкер. Мы очень активно занимаемся обеспечением безопасности и свободы судоходства в международных водах и будем продолжать это делать.”, — сказал Канаани.



Капитан судна Campo Square под либерийским флагом сообщил в субботу, 18 февраля, что судно было легко повреждено летательным аппаратом 10 февраля во время плавания по Аравийскому морю. Премьер-министр Израиля Нетаниягу заявил в воскресенье, что ответственность несет Иран.



Судовые базы данных связывают танкер с Zodiac Maritime, который контролируется израильским судоходным магнатом Эялем Офером.

