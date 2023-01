Иран отработал атаку дрона по базе ЦАХАЛа в Эйлате

Иран провел 31-го декабря военные учения в районе Ормузского пролива, в ходе которых протестировал использование новых боевых дронов “Абабиль-5”.



Согласно информации, опубликованной агентством IRNA, иранские военные построили на берегу Оманского залива модель вражеской военно-морской базы, похожую на базу израильского ВМФ в Эйлате. Наблюдатели обратили внимание на большое сходство в расположении корпусов.



Иранцы запустили с расстояния 400 км дрон-камикадзе “Абабиль-5”», который поразил базу. Рядом стояла копия израильского корвета типа “Саар-6”. Дрон был запущен с корабля иранских ВМС IRIS Lavan.



Иранское агентство “Тасним” сообщило, что их военные запустили дрон Karrar, чтобы отпугнуть американский разведывательный самолет, направлявшийся в зону проведения учений.



В учениях под названием “Золфакар-1401” приняли участие коммандос иранской армии, боевые самолеты и вертолеты, военно-транспортная авиация и подводные лодки. В ходе учений были произведены запуски ракет и протестирована система противовоздушной обороны.

Interesting footage of an Iranian loitering munition (looks like an Ababil-2) launched from Hengam class landing ship IRIS Lavan and hitting a simulated naval base target during Iranian Army "Zolfaghar-1401" exercise today. pic.twitter.com/qB87DW7lQe