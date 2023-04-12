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Иран открывает посольство в Саудовской Аравии
12.04.2023 16:01 Алина Груднева

Иран открывает посольство в Саудовской Аравии

В среду, 12 апреля, иранская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для открытия посольства.

Об этом сообщает Reuters.

Иранское посольство в Эр-Рияде открыло двери впервые за семь лет в рамках соглашения о восстановлении связей.

"Иранская делегация примет необходимые меры в Эр-Рияде и Джидде для открытия посольства и генерального консульства", — сообщил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.

Ожидается, что в четверг, 13 апреля, саудовская делегация прибудет в Тегеран для открытия своей дипломатической миссии.
 

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