



Иран открывает посольство в Саудовской Аравии

В среду, 12 апреля, иранская делегация прибыла в Саудовскую Аравию для открытия посольства.



Об этом сообщает Reuters.



Иранское посольство в Эр-Рияде открыло двери впервые за семь лет в рамках соглашения о восстановлении связей.



"Иранская делегация примет необходимые меры в Эр-Рияде и Джидде для открытия посольства и генерального консульства", — сообщил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.



Ожидается, что в четверг, 13 апреля, саудовская делегация прибудет в Тегеран для открытия своей дипломатической миссии.

