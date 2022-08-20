



Иран отклонил свой ультиматум США по ядерной сделке

Иран решил забрать назад свой ультиматум США, согласно которому Тегеран вернется к ядерной сделке, если Вашингтон исключит КСИР из списка террористических организаций.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

По его словам, Иран в своем последнем письменном предложении не требовал, чтобы КСИР был исключен из списка Госдепа.

Также иранцы отказались от требований, связанных с исключением из списка компаний, связанных с КСИР. По словам чиновника, результат ядерных переговоров все еще остается неопределенным.

"Президент Джо Байден одобрит только сделку, которая отвечает интересам нашей национальной безопасности", - подчеркнул чиновник.