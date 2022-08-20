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Иран отклонил свой ультиматум США по ядерной сделке
20.08.2022 07:43 Алина Груднева

Иран отклонил свой ультиматум США по ядерной сделке

Иран решил забрать назад свой ультиматум США, согласно которому Тегеран вернется к ядерной сделке, если Вашингтон исключит КСИР из списка террористических организаций.  

 
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
 
По его словам, Иран в своем последнем письменном предложении не требовал, чтобы КСИР был исключен из списка Госдепа.
 
Также иранцы отказались от требований, связанных с исключением из списка компаний, связанных с КСИР. По словам чиновника, результат ядерных переговоров все еще остается неопределенным.
 
"Президент Джо Байден одобрит только сделку, которая отвечает интересам нашей национальной безопасности", - подчеркнул чиновник.

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