



Иран объявил амнистию и сократил сроки заключения для некоторых протестующих

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в воскресенье объявил амнистию и сократил сроки тюремного заключения “значительному числу” протестующих, арестованных в ходе антиправительственных демонстраций, сообщили иранские государственные СМИ. Это подчеркивает смену тактики режима после жестокого подавления, которое недавно привело к усмирению уличных демонстраций во многих частях Ирана.



Этот шаг, являющийся частью более широкой амнистии в преддверии годовщины Исламской революции 1979 года в Иране, распространяется на протестующих, которые попросили у правительства прощения, но не распространяется на всех, кого обвиняют в насильственных преступлениях, поджогах или контактах с иностранными разведывательными службами, сообщает служба Мизан.



По словам политологов, решение об амнистии и отмене приговоров отражает растущую уверенность правительства в том, что худшие из протестов позади. Тем не менее, неясно, приведет ли ослабление репрессий к возобновлению крупномасштабных уличных демонстраций.



“Мы рассматриваем это как пропагандистский ход”, – сказал Махмуд Амири-Могхаддам, директор группы активистов “Иранские права человека”. “Это не первый раз, когда они делают что-то подобное, когда на них оказывается давление”.



Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что Хаменеи “согласился предложить амнистию и смягчить приговоры десяткам тысяч обвиняемых и осужденных в связи с недавними инцидентами”. По оценкам некоммерческой организации “Иранские права человека” с начала демонстраций было задержано не менее 19 200 человек, а 516 протестующих были убиты.