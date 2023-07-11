



Иран обвиняет Моссад в причастности к сожжению Корана в Швеции

Министерство обороны Ирана заявило в понедельник, что существует связь между израильским разведывательным агентством “Моссад” и жителем Швеции иракского происхождения, который недавно сжег Коран в Швеции.



В заявлении министерства обороны Ирана со ссылкой на информацию, собранную его персоналом, говорится, что житель Швеции, родившийся в Ираке в 1986 году, был завербован израильской разведкой четыре года назад. Утверждается, что он играл центральную роль в слежке за активистами проиранских организаций и продвигал идею раздела Ирака.



В иранском министерстве также заявили, что он просил Израиль оформить для него вид на жительство в Швеции в награду за предоставленную им информацию, и после прибытия в страну он продолжал выполнять задания для израильских спецслужб.



Одной из таких миссий, по утверждению иранцев, было сожжение Корана, которое было “тщательно спланировано” для широкого освещения в СМИ, чтобы отвлечь внимание от широкомасштабной военной деятельности Израиля в Иудее и Самарии, и в частности в Дженине.



Министерство обороны Ирана указало, что это “сионистский” способ интегрировать в каждый план “убийств и разрушений” еще один “преступный” план, нацеленный на СМИ и мировое общественное мнение.

