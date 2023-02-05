



Иран обвинил МАГАТЭ в неприемлемом поведении

Иран обвинил МАГАТЭ в непрофессионализме и неприемлемом поведении после того, как Управление ООН по ядерной безопасности выразило обеспокоенность по поводу тайных изменений в оборудовании на заводе по обогащению урана в Фордо.



Об этом сообщает AFP.



Согласно отчету МАГАТЭ, были зафиксированы необъявленные Тегераном изменения взаимосвязи между двумя кластерами передовых центрифуг, обогащающих уран до чистоты до 60%. По данным Ирана, инспектор "непреднамеренно" сообщил об изменениях. Исламская Республика обвиняет главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в том, что тот опубликовал отчет, несмотря на то, что "вопрос был решен".



"Мы направили в агентство письмо о том, что инспектор допустил ошибку и дал неверный отчет. Но в очередной раз генеральный директор агентства сообщил об этом в СМИ", - пожаловался глава Организации по атомной энергии Ирана Мохамад Эслами.



По его словам, это поведение расценивается как "непрофессиональное и неприемлемое". Эслами надеется, что такая практика будет пресечена, поскольку это "неприемлемо для его репутации и агентства".