



Иран обвинил Израиль в стремлении к “геноциду” после атак Газы

Министр иностранных дел Ирана перед визитом в столицу Ирака в четверг обвинил Израиль в стремлении к “геноциду”. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.



“Сегодня продолжение военных преступлений Нетаниягу и сионистов против гражданского населения Газы, блокады, отключения воды и электричества и отказа в ввозе лекарств и продуктов питания создало условия, в которых сионисты стремятся к геноциду всех жителей Газы", – сказал Хосейн Амир-Абдоллахиян.



“Война, свидетелями которой мы сегодня являемся в Газе, – это не просто война сионистов против ХАМАС, это война сионистов против всех палестинцев”, – добавил он