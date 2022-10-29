



Иран обвинил Израиль и США в распространении "фейков"

Представитель Ирана в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Гейдар Али Балуджи назвал "фейками" обвинения, выдвинутые против страны во время 77-й сессии со стороны Израиля и США.

В частности, он прокомментировал заявление о том, что Иран представляет собой самую большую угрозу для региона и за его пределами, распространяет все виды оружия и террора.

"Распространение фейковых новостей и необоснованных обвинений, в том числе посредством широкомасштабной и систематической дезинформации и иранофобских кампаний, уже давно стало стандартной практикой Израиля", — сказал он.

По словам дипломата, попытки Израиля направлены на "обеление дестабилизирующей политики и преступной практики в таком нестабильном регионе, как Ближний Восток".

"Израильский режим был единственным образованием в регионе, которое отказалось присоединиться к ДНЯО или к конвенциям по биологическому и химическому оружию. В регионе часто и массово применялось химическое оружие. Иран выполняет свои обязательства", — сказал Балуджи.