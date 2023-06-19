



Иран обвинил Израиль и еще 19 стран в разжигании протестов Амини

В иранской разведке обвинили Израиль и еще 19 стран в разжигании массовых акций протеста в Исламской Республике, связанных со смертью молодой женщины Махсы Амини после ее ареста за нарушение дресс-кода.



"Расследования, проведенные разведывательными службами КСИР, показывают, что к беспорядкам были причастны около 20 стран", — утверждает генерал Мохаммад Каземи.



По его словам, США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Бельгия, Италия и Израиль были среди стран, причастных к "разжиганию протестов". Он также заявил, что Саудовская Аравия, с которой Иран недавно восстановил дипотношения, и ОАЭ также были в это вовлечены.



Каземи также сказал, что эмиратские и израильские спецслужбы проводили "периодические тайные встречи в арабской стране", чтобы "расшатать" ситуацию в Иране.

